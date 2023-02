Ag. Igor: “Rennes ha offerto 17 milioni in estate, ma lui vuole la Fiorentina. Aspetto chiamata per rinnovo”

Marcelo Mascagni, agente di Igor, ha rilasciato un’ intervista a Radio Bruno per fare un resoconto dell’esperienza del suo assistito con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

Bilancio in maglia Viola? Bilancio positivo è cresciuto molto ed ha fatto benissimo dell’ultimo anno in mezzo. Sta indossando una maglia importante e sta giocando bene

Ruolo? La sua posizione originale è sempre stata centrale ma nella Spal ha fatto anche il terzino sinistro, sempre a tre però.

Italiano? Senza dubbio è stato l’allenatore più importante per lui: gli ha dato fiducia senza dargli preoccupazioni. Ci sono rotazioni normali perchè ci sono grandi difensori nella Fiorentina e non per gli errori in una partita.

Rinnovo? Ancora non abbiamo parlato ed il contratto è fino al giugno 2024. Aspetto che mi chiamino per parlare.

Offerte in estate? Arrivata offerta dal Rennes dalla Francia di 17 milioni di euro ma per lui non era una cosa interessante perchè voleva stare a Firenze e giocare la Conference. A gennaio non abbiamo ricevuto offerte ma solo dei sondaggi.

L’OPINIONE DELL’ESPERTO ALFREDO PEDULLA’ SUL COMPORTAMENTO DEL BARCELLONA