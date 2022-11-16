Caressa: "Italiano trasmette alla squadra corrente negativa e ansia. Dovrebbe imparare da Ancelotti"

Caressa ha parlato di Vincenzo Italiano, il telecronista di Sky Sport ha dato un consiglio al tecnico della Fiorentina

Fabio Caressa, voce e volto di Sky Sport, ha parlato della Fiorentina e di Italiano a Radio Bruno, queste le sue parole:

A tratti mi ha esaltato poco la Fiorentina di Italiano, contro il Milan secondo me ha giocato una partita straordinaria, ha pagato l'addio di Vlahovic ma questo era inevitabile. Italiano non lo conosco, non l'ho quasi mai incrociato, sta facendo cose importantissime ma lo vorrei incontrare e gli vorrei dire che secondo me trasmette una corrente non positiva alla squadra, gli errori che fa la Fiorentina sotto porta sono anche segno di ansia e frenesia. Lui è giovane, ha fatto benissimo fino ad ora, ma questa cosa dovrebbe correggerla. Secondo me lui trasmette questo al gruppo. Dovrebbe imparare da Ancellotti su questo, lui è un tecnico sempre molto sereno e tranquillo e questo lo trasmette anche ai suoi giocatori, come dimostrato dalle ultime esperienze di Carlo come la vittoria della Champions lo scorso anno"

https://www.labaroviola.com/se-gonzalez-non-fa-un-grande-mondiale-parole-di-barone-sono-un-danno-economico-per-la-fiorentina/192705/