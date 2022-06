Radio Bruno annuncia: “Ancelotti vuole trattenere Jovic a Madrid. Salta la trattativa con la Fiorentina?

Dietrofront in arrivo per Luka Jovic? Stando a quanto riportato da Radio Bruno, la trattativa per il trasferimento dell’attaccante serbo dal Real Madrid alla Fiorentina avrebbe subito una brusca frenata nelle ultime ore. Alla base del possibile dietrofront ci sarebbe la volontà di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real non è per niente convinto a lasciar partire Jovic, in quanto lo considera un’ottima alternativa a Benzema e vorrebbe recuperarlo. Nonostante la società spagnola abbia dato già il via libera per il trasferimento.