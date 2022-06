Torreira torna a parlare: “Volevo restare alla Fiorentina, ma non è stato possibile: Cerco nuove destinazioni”

Lucas Torreira è tornato a parlare del suo mancato riscatto alla Fiorentina ai microfoni di eltelegrafo.com. Ecco le sue parole: “Stiamo parlando con molte squadre, ma di questo si occupa il mio procuratore, ora mi godo la vacanza. È stato un anno lungo e molto intenso ed è stato estenuante. Voglio godermi la mia famiglia. Quello che volevo era restare alla Fiorentina, ma non è successo per vari motivi, quindi cercheremo una nuova direzione. Mi piacerebbe il Boca Junior, ma è molto difficile, ho ancora un anno di contratto con l’Arsenal anche se non ho alcuna possibilità di rimanere lì. Fin dall’inizio mi hanno detto che non avevo un posto, quindi non voglio restare nemmeno io perché ho sofferto molto, mi è costato molto adattarmi, e la mia idea è di andare in Italia o in Spagna. Il mio cartellino al momento vale 15 milioni, ecco perché vedo difficile andare al Boca”.

