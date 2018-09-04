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Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister...

Focus anche su gli stipendi degli allenatori nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, oltre a quello squadra per squadra. (LEGGI QUI PER LEGGERE GLI STIPENDI DEI GIOCATORI VIOLA). Il più paga...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 09:39
Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Focus anche su gli stipendi degli allenatori nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, oltre a quello squadra per squadra. (LEGGI QUI PER LEGGERE GLI STIPENDI DEI GIOCATORI VIOLA). Il più pagato è Massimiliano Allegri della Juventus. L'ultimo è Velazquez dell'Udinese e Stefano Pioli si attesta al nono posto. Questa la lista completa dei 20 mister della Serie A 2018/2019.

Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister...

 

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