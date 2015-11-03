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Notizie Velazquez Fiorentina

Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister...

04 settembre 2018 09:39

Velazquez: "Perso per errore nostro. Perdite di tempo? Normali, era giusto il pari. Rispetto molto Firenze e la Fiorentina".

02 settembre 2018 20:21

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