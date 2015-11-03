tiktok
mercoledì 20 maggio 2026
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
Labaro TV
Editoriali
Chi siamo
Notizie Velazquez Fiorentina
Gazzetta, Pioli il nono allenatore più pagato della Serie A. Ingaggio sopra il milione. Gli altri mister...
04 settembre 2018 09:39
Velazquez: "Perso per errore nostro. Perdite di tempo? Normali, era giusto il pari. Rispetto molto Firenze e la Fiorentina".
02 settembre 2018 20:21
Archivio
Esplora l'archivio di Velazquez
2018
Sett. 36
Sett. 35
🔥 Trending
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"