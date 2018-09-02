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Velazquez: "Perso per errore nostro. Perdite di tempo? Normali, era giusto il pari. Rispetto molto Firenze e la Fiorentina".

Il tecnico dell'Udinese, Velazquez, in sala stampa al termine di Fiorentina-Udinese:"Abbiamo fatto una bellissima prestazione specie in fasi di non possesso. Sono soddisfatto ed orgogliosi, il controp...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
02 settembre 2018 20:21
Velazquez: "Perso per errore nostro. Perdite di tempo? Normali, era giusto il pari. Rispetto molto Firenze e la Fiorentina". - Udinese's coach Julio Velazquez during the Italian Serie A soccer match ACF Fiorentina vs Udinese Calcio at Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 02 September 2018. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Udinese's coach Julio Velazquez during the Italian Serie A soccer match ACF Fiorentina vs Udinese Calcio at Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 02 September 2018. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
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Il tecnico dell'Udinese, Velazquez, in sala stampa al termine di Fiorentina-Udinese:

"Abbiamo fatto una bellissima prestazione specie in fasi di non possesso. Sono soddisfatto ed orgogliosi, il contropiede ci è stato fatale, il calcio è questo ed impareremo molto. Sono arrabbiato soprattutto perchè è stato un nostro errore, la squadra ha giocato bene e da azione nostra abbiamo subito la giocata vincente. Siamo giovani ed abbiamo margini di miglioramento. Perdite di tempo? Rispetto molto Firenze e la Fiorentina hanno dei tifosi spettacolari. Lo 0-0 era un risultato giusto".

 

Gabriele Caldieron

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