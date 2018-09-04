Gazzetta, 37 milioni di monte ingaggi. Chiesa il più pagato. Ecco quanto guadagnano i giocatori viola
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il monte ingaggi della Fiorentina si attesta a 37mln di euro. Il più pagato è Federico Chiesa con 1.7mln annui. Questa la "classifica" completa:
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 09:13
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il monte ingaggi della Fiorentina si attesta a 37mln di euro. Il più pagato è Federico Chiesa con 1.7mln annui. Questa la "classifica" completa: