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Gazzetta, 37 milioni di monte ingaggi. Chiesa il più pagato. Ecco quanto guadagnano i giocatori viola

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il monte ingaggi della Fiorentina si attesta a 37mln di euro. Il più pagato è Federico Chiesa con 1.7mln annui. Questa la "classifica" completa:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 09:13
Gazzetta, 37 milioni di monte ingaggi. Chiesa il più pagato. Ecco quanto guadagnano i giocatori viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il monte ingaggi della Fiorentina si attesta a 37mln di euro. Il più pagato è Federico Chiesa con 1.7mln annui. Questa la "classifica" completa:

Gazzetta, 37 milioni di monte ingaggi. Chiesa il più pagato. Ecco quanto guadagnano i giocatori viola

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