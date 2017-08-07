Ancellotti alla Gazzetta dello Sport: "Sono proprio curioso di vedere la Fiorentina"

Carlo Ancelotti ha rilasciato un' intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della squadra viola, ma non solo..

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2017 12:04

Le seconde maglie ufficiali della serie A

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