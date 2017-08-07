Ancellotti alla Gazzetta dello Sport: "Sono proprio curioso di vedere la Fiorentina"
Carlo Ancelotti ha rilasciato un' intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della squadra viola, ma non solo..
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 12:04
Carlo Ancelotti ha parlato alla Gazzetta dello Sport, citando anche la squadra viola, queste le sue parole: "Una sorpresa del campionato? M’intriga l’Atalanta di Gasperini, anche se gli impegni europei possono pesare sul cammino in campionato. E poi voglio vedere Lazio, Fiorentina e Torino”.