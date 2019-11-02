Montella attacco ad Ancelotti? "VAR? I favori li dimentichi, mentre quando sbagliano contro di te..."
Montella ha parlato del tema VAR in conferenza stampa: "Purtroppo quando capitano a te certe pesano di più, mentre, se a tuo favore, te le dimentichi. C'è da dire che sul fuorigioco ha creato un sacco...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 15:06
Montella ha parlato del tema VAR in conferenza stampa: "Purtroppo quando capitano a te certe pesano di più, mentre, se a tuo favore, te le dimentichi. C'è da dire che sul fuorigioco ha creato un sacco di problematiche e anche gol non gol ha risolto un sacco di polemiche. Vanno migliorati un po' i tempi, credo ci lavoreranno per avvicinarsi alla perfezione".
Polemica contro il mister del Napoli che aveva ricevuto un grosso aiuto a Firenze?