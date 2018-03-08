Labaro Viola

Ancelotti: "Ho conosciuto Astori quando era molto giovane, ma era già un esempio di serietà"

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La morte di Astori? C'è profonda tristezza, il mio pensiero va alla famiglia ed alla figlia".Prosegue con un ricordo personale: "Era un ragazz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 23:12
Ancelotti: "Ho conosciuto Astori quando era molto giovane, ma era già un esempio di serietà" -
News
Astori
Ancelotti
Condividi

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La morte di Astori? C'è profonda tristezza, il mio pensiero va alla famiglia ed alla figlia".

Prosegue con un ricordo personale: "Era un ragazzo quando ero al Milan, si è sempre distinto per serietà e professionalità nonostante fosse molto giovane. È una grande perdita per tutti, è stato giusto fermarsi domenica".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok