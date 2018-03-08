Ancelotti: "Ho conosciuto Astori quando era molto giovane, ma era già un esempio di serietà"
Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La morte di Astori? C'è profonda tristezza, il mio pensiero va alla famiglia ed alla figlia".Prosegue con un ricordo personale: "Era un ragazz...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 23:12
Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La morte di Astori? C'è profonda tristezza, il mio pensiero va alla famiglia ed alla figlia".
Prosegue con un ricordo personale: "Era un ragazzo quando ero al Milan, si è sempre distinto per serietà e professionalità nonostante fosse molto giovane. È una grande perdita per tutti, è stato giusto fermarsi domenica".