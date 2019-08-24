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Ancelotti: “Ho detto ai tifosi viola di andare a casa. Difficile giocare qui. La nostra difesa...”

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni dopo Fiorentina-Napoli:“Non abbiamo difeso bene e questo ci ha costretto più volte a cambi...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
25 agosto 2019 00:52
Ancelotti: “Ho detto ai tifosi viola di andare a casa. Difficile giocare qui. La nostra difesa...” - Ancellotti, Napoli
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L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni dopo Fiorentina-Napoli:

“Non abbiamo difeso bene e questo ci ha costretto più volte a cambiare modulo. Sono tre punti importanti perché in questo campo non è mai facile. Gli insulti? Ho detto ad alcuni tifosi che era l’ora di andare a casa dopo essere stato offeso per tutta la partita. Mi spiace anche perché mio padre simpatizzava la Fiorentina. Abbiamo bisogno forse di un difensore”.

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