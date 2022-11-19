Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro
Alvaro Odriozola aveva lasciato la Fiorentina per giocare nel Real Madrid, ma le cose non stanno andando come avrebbe desiderato
Rischia di complicarsi la corsa a Malo Gusto della Juventus. Sul laterale destro, in scadenza nel 2024 con il Lione, potrebbe infatti inserirsi il Real Madrid, alla ricerca di un profilo da affiancare a Dani Carvajal, vittima negli ultimi mesi di qualche infortunio di troppo. I Blancos - rivela l'edizione online di Sport - avevano cercato un approccio già in estate, ma le difficoltà ad accontentare le richieste dei francesi indussero la dirigenza a scommettere sul ritorno di Odriozola. Lo spagnolo non ha però mai convinto Ancelotti, ragione per cui le Merengues potrebbero tentare un nuovo assalto al franco-portoghese già a gennaio. Lo riporta TMW
https://www.labaroviola.com/parla-irrati-laccusa-piu-infamante-che-un-arbitro-puo-sentirsi-dire-e-che-e-in-malafede/193158/