Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro

Alvaro Odriozola aveva lasciato la Fiorentina per giocare nel Real Madrid, ma le cose non stanno andando come avrebbe desiderato

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2022 23:22

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