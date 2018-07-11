Ancelotti: "A Napoli per vincere". E De Laurentiis prende di mira Sarri...

"Sono venuto qui per vincere". Così Ancelotti nel giorno della sua presentazione, "il nostro centravanti è lui" sottolinea il presidente De Laurentiis. "Sulla mia scelta ha inciso la voglia di tornare...

"Sono venuto qui per vincere". Così Ancelotti nel giorno della sua presentazione, "il nostro centravanti è lui" sottolinea il presidente De Laurentiis. "Sulla mia scelta ha inciso la voglia di tornare in Italia, in una società che intende migliorare, una squadra che mi soddisfa, con un gioco interessante vicino alle mie idee. Continua DeLaurentiis" "Come immagine vi faccio notare che ha 10 milioni di follower, contro i 10 mila di Sarri...”. E poi ancora: “Si parla tanto dei 91 punti ma io ricordo anche un’uscita dall’Europa che ci è costata 10-15 milioni".