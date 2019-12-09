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Fiorentina attenta, Gattuso ha richieste dalla Cina e incontrerà il Napoli in giornata

Secondo quanto riportato da Tuttosport, se la Fiorentina volesse portare in panchina Gattuso, dovrebbe fare molto velocemente. Infatti, ADL oggi dovrebbe incontrare Gattuso nel suo ufficio a Roma. L’e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 11:32
Fiorentina attenta, Gattuso ha richieste dalla Cina e incontrerà il Napoli in giornata - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
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Secondo quanto riportato da Tuttosport, se la Fiorentina volesse portare in panchina Gattuso, dovrebbe fare molto velocemente. Infatti, ADL oggi dovrebbe incontrare Gattuso nel suo ufficio a Roma. L’ex allenatore rossonero ha fretta, la Fiorentina pressa, ma c’è anche il Guangzhou in Cina vuole il tecnico italiano e aspetta la risposta

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