Bucchioni rivela: "Ancelotti mi ha detto che Jovic può fare 20 gol in Serie A. Ma dobbiamo dargli tempo"
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha rivelato un retroscena legato a Luka Jovic e Carlo Ancelotti: "Ho parlato con Ancelotti. "Mi sono scambiato dei messaggi con Ancelotti nei...
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2022 21:30
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha rivelato un retroscena legato a Luka Jovic e Carlo Ancelotti: "Ho parlato con Ancelotti. "Mi sono scambiato dei messaggi con Ancelotti nei giorni scorsi e mi ha detto che Jovic nel campionato italiano può fare 20 gol. Bisogna dargli solo un po’ di tempo per ritrovare lo smalto di un tempo".
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