Bucchioni rivela: "Ancelotti mi ha detto che Jovic può fare 20 gol in Serie A. Ma dobbiamo dargli tempo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha rivelato un retroscena legato a Luka Jovic e Carlo Ancelotti: "Ho parlato con Ancelotti. "Mi sono scambiato dei messaggi con Ancelotti nei...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2022 21:30

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