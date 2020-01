Il ​Napoli ha incassato la terza sconfitta consecutiva in Serie A contro la ​Fiorentina, dopo quelle con ​Inter e ​Lazio. Una striscia di risultati che alimenta i primi dubbi sull’operato di Gennaro Gattuso, chiamato a risolvere una situazione più che delicata.

La pessima prestazione offerta al San Paolo ha scaturito la reazione furiosa di Aurelio De Laurentiis, che ha incontrato il tecnico azzurro al termine della partita per rimarcare tutto il proprio disappunto per alcune scelte apparse discutibili.

Su tutte, la decisione di schierare Sebastiano Luperto sulla fascia sinistra, per poi rimetterlo al centro dopo mezz’ora di gara e spostare sia Giovanni Di Lorenzo sia Elseid Hysaj agli estremi del reparto arretrato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli ha chiesto un’immediata inversione di tendenza a staff tecnico e calciatori. Per questo motivo, la squadra ha iniziato il ritiro per ritrovare la concentrazione in vista della delicata sfida di Coppa Italia contro la Lazio.

Emerge, però, un curioso retroscena. DeLa avrebbe voluto richiamare Carlo Ancelotti in panchina, se l’attuale allenatore dell’Everton fosse stato libero. Un clamoroso dietrofront dopo poche settimane dall’arrivo in Campania di Gattuso, già nel mirino della critica.