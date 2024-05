Ancelotti: “L’Italia si rivede al top nelle coppe, anche la Fiorentina può vincere domani come l’Atalanta”

A La Repubblica Carlo Ancelotti ha rilasciato un intervista, ecco le sue parole: “L’Italia si rivede al top nelle coppe e la cosa mi fa piacere senza dubbio, ha passato un periodo di difficoltà ma credo stia crescendo. L’anno scorso ha portato tre squadre in finale, ma non ha vinto niente per sfortuna. Quest’anno l’Atalanta ha vinto un grande trofeo, adesso c’è la Fiorentina che, ugualmente, ha la possibilità di vincere, lo spero.”