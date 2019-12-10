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Flop Ancelotti, De Laurentiis dice basta, esonerato il tecnico. Arriverà Gattuso al suo posto

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto rec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 00:39
Flop Ancelotti, De Laurentiis dice basta, esonerato il tecnico. Arriverà Gattuso al suo posto -
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La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.
Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti.

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