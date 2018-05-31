"Ciao Enrico, sono Carlo. Federico sarebbe disposto a trasferirsi al Napoli?"

Non è un mistero che Chiesa piaccia tantissimo al presidente del Napoli e al suo mister. I due faranno carte false per cercarlo di prendere. Enrico Chiesa e Carlo Ancelotti si conoscono molto bene, il...

Non è un mistero che Chiesa piaccia tantissimo al presidente del Napoli e al suo mister. I due faranno carte false per cercarlo di prendere. Enrico Chiesa e Carlo Ancelotti si conoscono molto bene, il mister ha avuto Enrico ai tempi del Parma. Secondo quanto raccolto il tecnico avrebbe già richiesto al padre di Federico la disponibilità di un eventuale trasferimento al Napoli. La risposta è stata un ringraziamento per la lusinga, ma anche un secco "No grazie". Federico deve ancora completare il suo processo di crescita ed il babbo lo sa bene, ed il luogo giusto per farlo è Firenze. Anche la Fiorentina, onde evitare malcontenti, non ha la minima intenzione di cederlo. Il Napoli quindi, almeno per il momento, dovrà farsene una ragione...

Lorenzo Bigiotti