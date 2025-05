Ancelotti lascia a casa Dodo: non ci sarà per le partite di qualificazione al mondiale 2026

Ancelotti ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le sfide contro Ecuador e Paraguay valide per la qualificazione al mondiale 2026. Nella lista dei 25 non figura il terzino destro della Fiorentina Dodo, che era stato preventivamente chiamato per lo stage. Al suo posto figurano l’ex Juve Alex Sandro, l’attuale giocatore dell’Inter Carlos Augusto e i laterali Wesley e Vanderson. Al tecnico italiano non è evidentemente bastata la stagione super del numero 2 viola per convincerlo a dargli una maglietta da protagonista.