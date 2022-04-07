Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?"

Ancelotti avrebbe deciso di puntare su Carvajal e Lucas Vazquez e quindi Odriozola potrebbe restare alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2022 13:24

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