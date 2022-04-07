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Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?"

Ancelotti avrebbe deciso di puntare su Carvajal e Lucas Vazquez e quindi Odriozola potrebbe restare alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 13:24
Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?" -
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Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?"

Importante notizia data da Lady Radio, secondo autorevoli fonti spagnole da loro ascoltate il Real Madrid avrebbe deciso di non riportare a casa Alvaro Odriozola, a fine stagione. Il tecnico dei madrileni Carlo Ancelotti avrebbe deciso di andare avanti con Vazquez e Carvajal. Dunque, se il club viola decidesse di acquistarlo a titolo definitivo, la strada potrebbe essere spianata.

LA FIORENTINA SEGUE MOLINA

https://www.labaroviola.com/corriere-la-fiorentina-ha-problemi-per-odriozola-se-non-restasse-il-club-viola-segue-molina-delludinese/171713/

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