Lady Radio è certa: "Ancelotti ha deciso, non vuole Odriozola. La Fiorentina ha la strada spianata?"
Ancelotti avrebbe deciso di puntare su Carvajal e Lucas Vazquez e quindi Odriozola potrebbe restare alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 13:24
Importante notizia data da Lady Radio, secondo autorevoli fonti spagnole da loro ascoltate il Real Madrid avrebbe deciso di non riportare a casa Alvaro Odriozola, a fine stagione. Il tecnico dei madrileni Carlo Ancelotti avrebbe deciso di andare avanti con Vazquez e Carvajal. Dunque, se il club viola decidesse di acquistarlo a titolo definitivo, la strada potrebbe essere spianata.
https://www.labaroviola.com/corriere-la-fiorentina-ha-problemi-per-odriozola-se-non-restasse-il-club-viola-segue-molina-delludinese/171713/