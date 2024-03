Ancelotti nei guai a Madrid, la Procura chiede una pena pari a 4 anni e 9 mesi per frode fiscale

Tanta paura per Carlo Ancelotti, la Procura provinciale di Madrid chiede 4 anni e 9 mesi per aver frodato il fisco. Si parla di una somma pari a 1.062.079 di euro, con ben 386.361 nel 2014 e 675.718 nel 2015. L’allenatore del Real Madrid avrebbe presentato, nelle sue dichiarazioni dei redditi, solamente la principale fonte lavorativa, nonché quella del club madrileno, omettendone però i diritti di immagine ceduti ai terzi. Ancelotti ha firmato il suo primo contratto con l’attuale club il 4 luglio 2013 dichiarando in quell’anno sia il reddito proveniente da lavoro, sia quello della cessione dei diritti di immagine al club.

