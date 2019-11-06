Arriva il comunicato del Napoli che dichiara guerra ai giocatori: "Ci tuteleremo in ogni sede legale"

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso nota la propria posizione circa il comportamento della squadra di Ancelotti, che ieri ha disatteso l'indicazione del patron De Laurentiis di con...

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso nota la propria posizione circa il comportamento della squadra di Ancelotti, che ieri ha disatteso l'indicazione del patron De Laurentiis di continuare il ritiro anche dopo la sfida al Salisburgo: "La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire".

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