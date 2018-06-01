Enrico Chiesa: "Federico cresciuto molto. Ancelotti grande allenatore, non posso dire altro"

Enrico Chiesa ha parlato nella giornata di ieri ai microfoni di Premium Sport: "Il percorso che sta facendo Federico è importante ma c’è ancora molto da fare. Ha solo 20 anni e deve lavorare molto sem...

A cura di Redazione Labaroviola 01 giugno 2018 09:04

Condividi