Enrico Chiesa: "Federico cresciuto molto. Ancelotti grande allenatore, non posso dire altro"
Enrico Chiesa ha parlato nella giornata di ieri ai microfoni di Premium Sport: "Il percorso che sta facendo Federico è importante ma c’è ancora molto da fare. Ha solo 20 anni e deve lavorare molto sem...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 09:04
Enrico Chiesa ha parlato nella giornata di ieri ai microfoni di Premium Sport: "Il percorso che sta facendo Federico è importante ma c’è ancora molto da fare. Ha solo 20 anni e deve lavorare molto sempre al servizio dell’allenatore. Io ho fatto un cammino diverso ma un po’ mi assomiglioa Ancelotti? E’ stato ed è tutt’ora un grande allenatore, l’ho avuto a Parma. Altro non posso dire”