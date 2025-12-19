Dalla Spagna riportano: “Ancelotti è uno dei nomi per la panchina della Fiorentina”

Quale futuro per Davide Ancelotti? Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità della separazione del tecnico italiano col Botafogo, dopo soli 5 mesi e dopo aver chiuso al 6° posto in classifica, qualificando la squadra ai preliminari di Copa Libertadores. Frizioni con la dirigenza che hanno portato alla rottura e ora si è aperto il toto-panchina per lui.

Secondo As non è da escludere la sua candidatura per la panchina del Real Madrid, nel caso la dirigenza decidesse di non proseguire con Xabi Alonso. Sul tavolo vi sono altri nomi come quelli di Alvaro Arbeloa e Santiago Solari. Sempre in Spagna prende quota l’idea Real Sociedad ma non è da escludere un prosieguo di carriera in America: tra le possibilità l’Atlético Nacional in Colombia e l’América in Messico. E attenzione anche all’Italia: il quotidiano spagnolo evidenzia come Ancelotti possa essere un nome spendibile anche per la Fiorentina. Lo riporta Tuttomercatoweb.