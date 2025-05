Dodo chiamato da Ancelotti nei preconvocati del Brasile. 26 maggio giorno della lista ufficiale

Il nuovo commissario tecnico della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei 50 giocatori preconvocati per le sfide contro Paraguay ed Ecuador. Le due gare saranno valide per la qualificazione al mondiale dell’anno prossimo, ed il 26 maggio l’ex tecnico del Real dovrà scremare il catalogo fino a 23 calciatori. Nella lista dei preconvocati c’è anche il terzino destro viola Dodo. L’elenco dei preconvocati non verrà svelato pubblicamente ai media. Lo riporta la testata sportiva brasiliana Globo Esporte