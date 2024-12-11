Scaricato dalla Roma, bocciato dall'Ajax, secondo Di Marzio Tahirovic idea di mercato per Pradè

Secondo Di Marzio il bosniaco classe 2003 a gennaio può essere un'occasione di mercato anche per il centrocampo della Fiorentina

Tahirovic potrebbe tornare a giocare nel nostro campionato. Il classe 2003, che si è da poco affidato al Reset Group di Davide Lippi, lascerà l'Ajax. Il centrocampista bosniaco piace alla Lazio e può essere un'idea per la Fiorentina. Dall'esterno su di lui ci sono Paok Salonicco e Celtic.

La priorità di Tahirovic, comunque, sarebbe quella di tornare in Serie A. Il 2003, infatti, ha già giocato nel nostro campionato con la Roma.

Questa per Tahirovic è la seconda stagione in Olanda con l'Ajax. Nella scorsa annata il bosniaco ha preso parte a 26 gare di campionato in cui ha collezionato 2 gol e 4 assist.

Il classe 2003 ha giocato anche 6 partite di Europa League e 2 di Conference League.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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