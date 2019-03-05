QUANDO VINCONO I GIOVANI E LE IDEE ED I FATTURATI NON CONTANO

di Lorenzo BigiottiL'Ajax di Erik ten Hag. Una squadra che oggi ha scritto la storia del calcio mondiale. Una squadra che fattura meno di 100 milioni (meno della Fiorentina) e che ha dimostrato che co...

di Lorenzo Bigiotti

L'Ajax di Erik ten Hag. Una squadra che oggi ha scritto la storia del calcio mondiale. Una squadra che fattura meno di 100 milioni (meno della Fiorentina) e che ha dimostrato che con i giovani e con le idee si vincono le partite, si lotta per trofei importanti. Magari non si vincono, ma poco importa, la storia si può fare lo stesso.

Ma come fanno i lancieri ad essere cosi' bravi e a lanciare questi giovani calciatori? Tutto nasce dal settore giovanile. Ad i giovani calciatori che arrivano viene subito inculcata la mentalità del club, quella di aver personalità, coraggio e di giocarsela sempre. Ci sono tecnici bravissimi che insegnano il vero calcio, e i giocatori in campo sanno perfettamente cosa fare e come muoversi.

Ma non solo, c'è anche una filosofia vincente. I giovani se sono bravi vengono utilizzati. Essere giovani all'Ajax è un pregio e non un difetto. Affermare che con i giovani non si possono fare risultati importanti, è da società con una mentalità chiusa e perdente è tipico di chi mette le mani avanti e trova scuse sapendo che potrebbe andare male. L'Ajax insegna, adesso è ora di prendere appunti.