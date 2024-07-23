Dall'Olanda, L'Ajax scarica Sutalo dopo una stagione ma lui vuole rimanere. Fiorentina e altri club alla finestra

Nella scorsa estate l'Ajax ha battuto la concorrenza di Fiorentina e Bayer Leverkusen per aggiudicarsi Sutalo ad una cifra attorno ai 21 milioni di euro. Un anno dopo potrebbe essere già addio

Come riporta il portale web olandese Voetbal International, l'Ajax ha deciso di mettere sul mercato Josip Sutalo dopo che il croato ha vestito la maglia dei lancieri per una sola stagione. Il nuovo tecnico italiano, Francesco Farioli, vorrebbe Daniele Rugani al posto dell'ex Dinamo Zagabria ma lo stesso Sutalo ha espresso la volontà, ad oggi, di voler rimanere in Olanda e continuare a far parte della rosa dell'Ajax. Per questo il difensore ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate e tra queste ci sarebbero offerte da club come la Fiorentina, la Roma, il Bologna, la Lazio, il Bournemouth ed il Nizza.

IL NEWCASTLE PENSA A KAYODE PER LA FASCIA DESTRA?

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