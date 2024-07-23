Dall'Inghilterra: "Il Newcastle mette nel mirino Kayode. Potrebbe essere lui il sostituto di Trippier"

Il Newcastle è interessato a Michael Kayode, Kieran Trippier potrebbe lasciare i Magpies quest'estate per andare in Arabia

Sono diverse le voci che accostano Michael Kayode ad alcuni club di Premier League, anche se l'agente del terzino viola, Andrea Ritorni, ha confermato che la volontà del suo assistito sarebbe quella di "vincere qualcosa di importante con la Fiorentina". Secondo quanto riportato dal giornalista Joel Bland sul portale nufcblog.co.uk, il Newcastle sarebbe interessato a mettere le mani sul talento classe 2004 in vista della possibile partenza di Kieran Trippier, a causa dell'interesse dei club arabi. Se Trippier dovesse andarsene quest'estate, a Eddie Howe rimarrebbero solo Emil Krafth e Harrison Ashby come alternative di Tino Livramento, pertanto Kayode potrebbe essere il rinforzo ideale per i Magpies.

PEDULLÀ: “COLPANI? VEDIAMO CHI FA IL PASSO TRA FIORENTINA E MONZA. C’È IL CAGLIARI PER NZOLA, NIENTE SU CASADEI”

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