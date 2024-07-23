Pedullà: "Colpani? Vediamo chi fa il passo tra Fiorentina e Monza. C'è il Cagliari per Nzola, niente su Casadei"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

NZOLA "Teniamolo come pista Cagliari. Nei giorni scorsi lo avevamo dato tra le situazioni italiane rispetto alle situazioni arabe che non si sono materializzate. Il Cagliari cerca un attaccante con quelle caratteristiche".

CASADEI "Non ho riscontri. L'anno scorso era stato corteggiato lo scorso anno dalla Lazio e dalla Juventus, ma non aveva messo in preventivo di tornare in Italia. Non lo voglio inserire nella lista dei 50 nomi della Fiorentina. Ma se ci saranno novità, saremo qui per aggiornarvi".

BOVE "Non è incedibile. Per meno di 15-18 milioni non lo cedono. Ma ora la Roma ha altre priorità. Poi che Bove possa diventare protagonista dall'8 agosto in poi, non lo posso escludere".

TESSMANN "Non ci sono novità. Ha almeno 6-7 società che sono interessate, alcune all'estero. La trattativa con l'Inter si è interrotta, non so se definitivamente, perché l'Inter aveva individuato delle destinazioni che non piacevano all'entourage del calciatore. La cosa che mi fa strano è che Inter e Venezia hanno chiuso lo stesso l'operazione Oristanio, erano staccate. È uno dei nomi che dobbiamo tenere vivo per il centrocampo. Valutazione? 7-8 milioni più bonus, forse una percentuale sulla futura vendita. Io so che piace molto alla Fiorentina e Antonelli lo ha confermato dicendo che c'è anche il club viola".

PIEROZZI "È andato a Palermo con la percentuale del 50% sulla futura vendita. Questo è un modo per mascherare la comproprietà. È un grande colpo per il Palermo, credo che debba fare le visite o le farà oggi, non so".

COLPANI "Mi sembra la storia dei due liceali che si sono conosciuti, si sono piaciuti, si vogliono bene ma non si sono ancora fidanzati. Siamo al livello di una trattativa che può procedere a quelle condizioni, Fiorentina e Monza hanno memorizzata a quali condizioni si può procedere, ora vediamo chi farà il primo passo. La Fiorentina vuole il diritto di riscatto, il Monza vorrebbe l'obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. Per la Fiorentina l'obbligo può starci, ma a condizioni più alte. Forzando un po', potrei anche dire che sarebbe sorprendente che non si chiudesse questa operazione. L'agente del calciatore è andato in ritiro portando le volontà del calciatore, Palladino vuole il Colpani, il calciatore non vede l'ora di ritrovare Palladino e di andare alla Fiorentina. Ci sono tutte le congetture per celebrare questo fidanzamento calcistico, se le due società si trovano a metà strada, si farà. Il rapporto è eccellente, Galliani dice cose criptiche. Fa capire che c'è la volontà reciproca, questa cosa potrebbe capire solamente se si inserisse un'altra società che mette sul tavolo 18 milioni o il titolo definitivo. Ma in questo momento ho difficoltà a trovare una società in Italia. Non possiamo mettere tutte e due le mani sul fuoco, vale lo stesso discorso per Koopmeiners e Soulé. Koopmeiners vuole andare alla Juve, Soulé alla Roma e Colpani alla Fiorentina. Mi permetto di fare questo pulmino, quando la volontà è quella di andare possiamo essere fiduciosi e vediamo se arriveremo alla definitiva quadratura. Priorità? Si tratta di trovare la congettura a metà strada tra cosa vuole la Fiorentina e cosa vuole il Monza".

GOLLINI "È un'opzione per il Genoa".

LUCCHESI "Si è rinforzato il gruppetto delle pretendenti. Ma la Fiorentina ha deciso di non darlo per ora. Anche se non è stato convocato, deve esserci una proposta tale che permetta alla Fiorentina di non perdere il controllo del cartellino. Un procuratore mi ha detto che è un predestinato, con un'altra esperienza da 26-27 partite in A o in B, può tornare a Firenze dalla porta principale. Qui mi ricollego al fatto che la Fiorentina non voglia perdere il controllo del cartellino".

AMRABAT "Il Manchester United non lo ritiene, oggi, una priorità assoluta. Sta andando a sondare altri sondaggi e qui possiamo andare alle calende greche. Non vuole tornare a Firenze, non ha mercato italiano, per ora, ma potrebbe averlo più avanti. Se sarà libero da metà agosto in poi, può avere estimatori in Italia. In Turchia potrebbe avere già qualcosa, ma li ha respinti. È un ragazzo un po' particolare. In questo momento lo United sta facendo un altro mercato, Amrabat è una ruota di scorsa al momento, senza che nessuno si offenda".

CENTROCAMPO "Secondo me la Fiorentina farà un centracampo all'altezza".

LOVRIC "L'Udinese vuole 14 più bonus. Adesso hanno il problema Samardzic, ma non si spostano da quella valutazione. In questo momento i riflettori sono su Samardzic e su Bijol, mentre sono spenti, oggi, su Lucca, Perez e Lovric. Fin quando non risolveranno Samardzic e Bijol, continueranno a chiudere la luna per Lovric. La Fiorentina si è fermata a 6-7, così come con Vranckx".

OGBONNA "Chiudiamo la live".

SCALETTA "La nostra scaletta è Colpani, un centrocampista, Nzola, tenere d'occhio Ikoné e poi vedere se il Boca abbassa le sue pretese su Valentini. Tra 48-72 ore, penso, saremo qui a commentare qualcosa in entrata o in uscita".

RETROSCENA CASTROVILLI, ROTTURA TOTALE CON LA FIORENTINA. NELLO SPOGLIATOIO DELUSI DALL’ASSENZA AD ATENE

https://www.labaroviola.com/retroscena-castrovilli-rottura-totale-con-la-fiorentina-nello-spogliatoio-delusi-dallassenza-ad-atene/261453/