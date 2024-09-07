La Fiorentina femminile cerca la Champions: oggi sfida all'Ajax per il secondo turno di qualificazione
La Fiorentina femminile affronta oggi l'Ajax nel tentativo di staccare il pass per il secondo turno di qualificazione di Champions League
La Fiorentina femminile vuole qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Brondby, le ragazze di mister De La Fuente affrontano quest'oggi l'Ajax, squadra che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale della competizione. In caso di vittoria, le Viola avanzerebbero al secondo turno di qualificazione, che si giocherà su doppio confronto, a differenza di oggi. Una sfida complicata, dunque, ma non impossibile, considerando che le olandesi hanno superato a fatica il loro turno, vincendo ai supplementari contro il Kolos Kovalivka.
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