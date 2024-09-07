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La Fiorentina femminile cerca la Champions: oggi sfida all'Ajax per il secondo turno di qualificazione

La Fiorentina femminile affronta oggi l'Ajax nel tentativo di staccare il pass per il secondo turno di qualificazione di Champions League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2024 14:11
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La Fiorentina femminile vuole qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Brondby, le ragazze di mister De La Fuente affrontano quest'oggi l'Ajax, squadra che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale della competizione. In caso di vittoria, le Viola avanzerebbero al secondo turno di qualificazione, che si giocherà su doppio confronto, a differenza di oggi. Una sfida complicata, dunque, ma non impossibile, considerando che le olandesi hanno superato a fatica il loro turno, vincendo ai supplementari contro il Kolos Kovalivka.

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