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Figuraccia Bernardeschi in Champions contro l'Ajax, il suo disastro è sotto gli occhi di tutti e la Gazzetta...

Un vero e proprio disastro quello di Bernardeschi contro l'Ajax ieri sera in Champions League. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:"Uno peggio di Dybala c’è. Sbaglia quasi tutte le scelte, gl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 13:31
Figuraccia Bernardeschi in Champions contro l'Ajax, il suo disastro è sotto gli occhi di tutti e la Gazzetta... -
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Un vero e proprio disastro quello di Bernardeschi contro l'Ajax ieri sera in Champions League. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:

"Uno peggio di Dybala c’è. Sbaglia quasi tutte le scelte, gli scatti, i movimenti e per di più tiene in gioco De Beek nell’azione che rivolta la sfida. Malissimo"

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