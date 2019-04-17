Figuraccia Bernardeschi in Champions contro l'Ajax, il suo disastro è sotto gli occhi di tutti e la Gazzetta...
Un vero e proprio disastro quello di Bernardeschi contro l'Ajax ieri sera in Champions League. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:"Uno peggio di Dybala c’è. Sbaglia quasi tutte le scelte, gl...
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 13:31
Un vero e proprio disastro quello di Bernardeschi contro l'Ajax ieri sera in Champions League. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:
"Uno peggio di Dybala c’è. Sbaglia quasi tutte le scelte, gli scatti, i movimenti e per di più tiene in gioco De Beek nell’azione che rivolta la sfida. Malissimo"