Romano: “Offerta Ajax per Sutalo, offerti alla Dinamo Zagabria 20 milioni più bonus. Chiusura possibile”

Josip Sutalo è uno dei nomi accostati alla Fiorentina per la difesa, anche se per lui, la società viola non ha mai iniziato una vera trattativa. Ma non c’è solo l’opzione Fiorentina per il difensore classe 2000, come riporta Fabrizio Romano, l’Ajax per il centrale croato ha offerto 20 milioni più bonus ed è fiduciosa per la chiusura della trattativa

EXCL: Ajax submitted new bid for Josip Sutalo, €20m fixed fee plus add-ons to sign Croatian centre back 🚨⚪️🔴🇭🇷

Ajax now confident to get it done but want an answer in two days — or they will move on different target as new CB. pic.twitter.com/lmj3k9xBWa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023