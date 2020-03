Christian Poulsen è uscito dalla quarantena, riporta oggi de Telegraaf. Il danese vi entra entrato lo scorso 5 marzo, poiché era venuto a contatto due settimane fa con Thomas Kahlenberg, ex nazionale danese che ha contratto il virus in una sua visita ad Amsterdam. Con l’assistente di Erik ten Haag erano finiti in quarantena precauzionale anche un fisioterapista e un fisiologo. Poulsen è stato dichiarato sano.

TuttoMercatoWeb.com