Champions: Inter buona la prima trascinata da Thuram, l'Atalanta di Juric schiantata dal PSG

Nerazzurri solidi e cinici contro l'Ajax, pesante lezione per la Dea contro i campioni d’Europa. Domani tocca al Napoli contro il City

Nella seconda serata di Champions League risultati diametralmente opposti per Inter ed Atalanta. Vincono in trasferta gli uomini di Chivu con l'Ajax. Ko pesantissimo per i bergamaschi in Francia e domani è il turno di Manchester City-Napoli.

PSG - ATALANTA 4-0 (Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos)

Nessuna sorpresa al Parco dei Principi. Pronostico rispettato tra PSG e Atalanta, con i campioni d’Europa che si sono imposti 4-0 contro la formazione di Juric. Un risultato perentorio che fotografa il dominio dei francesi, più volte a un passo dall’ampliare il divario in termini di gol. Solo Carnesecchi ha impedito che il passivo diventasse più pesante per l’Atalanta (anche un rigore parato a Barcola) La Dea ha potuto testare il livello della compagine di Luis Enrique, che, nonostante le assenze, ha dimostrato perché viene considerata una delle papabili per successo finale in questa edizione della Champions.

AJAX - INTER 0-2 (M.Thuram, M.Thuram)

L'Inter rialza la testa e torna a brillare sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. I nerazzurri non sbagliano la prima in Champions nella fase campionato battendo 2-0 l'Ajax ad Amsterdam. I nerazzurri riscattano gli ultimi due ko consecutivi in gare ufficiali contro Udinese e Juventus riuscendo ad annullare gli olandesi dominando soprattutto nella fase finale del primo tempo e per tutta la ripresa. Decisivo Thuram capace di segnare una doppietta con due gol fotocopia di testa dopo il cross da calcio d'angolo. Tre punti fondamentali per Chivu che ha avuto risposte positive anche da Pio Esposito schierato titolare a sorpresa e che ha sfoderato una prestazione a dir poco importante.

Lo riporta fanpage.it

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