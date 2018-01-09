Viola in cerca di ricambi all'altezza, spunta il nome di Djavan Anderson del Bari per la difesa...

Stando a quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, due club di Serie A starebbero seguendo con attenzione i progressi di Djavan Anderson; olandese classe '95 in forza al Bari. Si tratta di un terzin...

Stando a quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, due club di Serie A starebbero seguendo con attenzione i progressi di Djavan Anderson; olandese classe '95 in forza al Bari. Si tratta di un terzino scuola Ajax che sta facendo molto bene nella sua prima stagione in Italia. Fiorentina e Benevento lo monitorano da vicino, ma al momento il club pugliese ha rispedito al mittente ogni interessamento...