La Nazione, la Fiorentina punta Traorè dell’Ajax: operazione da 15 milioni

Non solo operazioni di mercato per il presente, ma anche per il futuro. I dirigenti della Fiorentina, secondo quanto riportato da La Nazione, hanno messo gli occhi su alcuni giovani talenti che si sono già messi in mostra in Europa e che sono pronti sbocciare.

Tra i primi in questa lista c’è sicuramente Lassina Traoré, giovane attaccante dell’Ajax, classe 2001, già salito all’onore delle cronache per aver segnato cinque reti in una gara di Eredivisie, l’ormai famoso 13-0 contro il Venlo. Giocatore fisico, veloce, un attaccante da abbinare a Dusan Vlahovic in un ipotetico tandem dalla giovane età e dalle grandi potenzialità. Traorè ha anche fatto centro in Champions League: ne sa qualcosa l’Atalanta, infilata nel match di Bergamo (terminato sul 2-2).

L’Ajax è noto a tutti come uno dei migliori vivai d’Europa, e proprio questo potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino del centravanti; un’operazione da chiudere al più presto prima che la concorrenza aumenti.

INTANTO CONTI È A UN PASSO DALLA FIORENTINA: OBBLIGO DI RISCATTO A 7 MILIONI