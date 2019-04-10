(FOTO): ad Amsterdam spunta la sciarpa “Juve mer**” nella coreografia dell’Ajax
Amsterdam Arena, Ajax contro Juventus. E nella coreografia all’ingresso delle squadre spunta una sciarpa assai familiare firmata da uno dei gruppi della Curva Fiesole, quello del “Settebello”. Eloquen...
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2019 01:38
Amsterdam Arena, Ajax contro Juventus. E nella coreografia all’ingresso delle squadre spunta una sciarpa assai familiare firmata da uno dei gruppi della Curva Fiesole, quello del “Settebello”. Eloquente il messaggio: “Juve mer**”.