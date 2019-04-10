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(FOTO): ad Amsterdam spunta la sciarpa “Juve mer**” nella coreografia dell’Ajax

Amsterdam Arena, Ajax contro Juventus. E nella coreografia all’ingresso delle squadre spunta una sciarpa assai familiare firmata da uno dei gruppi della Curva Fiesole, quello del “Settebello”. Eloquen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2019 01:38
(FOTO): ad Amsterdam spunta la sciarpa “Juve mer**” nella coreografia dell’Ajax -
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Amsterdam Arena, Ajax contro Juventus. E nella coreografia all’ingresso delle squadre spunta una sciarpa assai familiare firmata da uno dei gruppi della Curva Fiesole, quello del “Settebello”. Eloquente il messaggio: “Juve mer**”.

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