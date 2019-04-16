DALL'AJAX L'ENNESIMO SCHIAFFO A COGNIGNI, CORVINO, PIOLI E ANTOGNONI. LA DIMOSTRAZIONE...

di Flavio OgnissantiL'Ajax incanta il mondo intero. Vince e mette sotto Bayern, Real Madrid e Juventus. Sapete quanto è costato? 50 milioni. Sapete qual è la media età? 24 anni.A Firenze qualcuno ci h...

di Flavio Ognissanti

L'Ajax incanta il mondo intero. Vince e mette sotto Bayern, Real Madrid e Juventus. Sapete quanto è costato? 50 milioni. Sapete qual è la media età? 24 anni.

A Firenze qualcuno ci ha raccontato che i giovani di talento non sono pronti subito, posso arrivare anche decimi in classifica, ci hanno raccontato che servono i soldi per vincere e stupire.

Tutte teorie perdenti ridicolizzare dalla squadra olandese.

La dimostrazione che se vuoi, con idee di calcio, pochi soldi e giovani di talento i risultati arrivano, il gioco anche e le soddisfazioni che fanno sognare un popolo intero.

Raccontatelo a Pioli, che in due anni non ha saputo dare uno stralcio di gioco a questa squadra.

Raccontatelo a Corvino, che con una marea di soldi spesi ha fatto per il terzo anno di seguito una squadra da decimo posto.

Raccontatelo ad Antognoni, che i giovani, se sono bravi davvero, non hanno stagioni e prestazioni deludenti da mesi. Altro che "Con i giovani ci vuole pazienza, ci stanno certe stagioni"

Raccontatelo a Cognigni, che sui giovani vuole puntare, ma questi però devono essere bravi davvero e devono essere giovani davvero.

Perche chi parla di Fiorentina squadra giovane ha ragione fino ad un certo punto. Ci sono tanti talenti veri come Lafont, Chiesa e Milenkovic. Ma ci sono anche giocatori mediocri come Simeone, Benassi, Edimilson, Gerson.

Insomma, oggi è arrivata una lezione di calcio non solo alla Juventus, ma anche alla Fiorentina. Qualcuno ne tragga insegnamento...