Sorteggi quarti di finale di Champions League: la Juve trova l'Ajax allenata da Ten Hag…
Questi sono tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League:Ajax - Juventus;Liverpool - Porto;Tottenham - Manchester City;Barcellona - Manchester United.La vincente di Ajax-Juve gioch...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2019 13:24
Questi sono tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League:
Ajax - Juventus;
Liverpool - Porto;
Tottenham - Manchester City;
Barcellona - Manchester United.
La vincente di Ajax-Juve giocherà, in semifinale, contro la vincente di Tottenham-City.
La vincente di Liverpool-Porto giocherà, in semifinale, contro la vincente tra Barcellona-United.