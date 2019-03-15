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Sorteggi quarti di finale di Champions League: la Juve trova l'Ajax allenata da Ten Hag…

Questi sono tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League:Ajax - Juventus;Liverpool - Porto;Tottenham - Manchester City;Barcellona - Manchester United.La vincente di Ajax-Juve gioch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2019 13:24
Sorteggi quarti di finale di Champions League: la Juve trova l'Ajax allenata da Ten Hag… - Juventus' Cristiano Ronaldo (R) jubilates with his teammates after scoring the goal (2-0) during the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between Juventus FC and Club Atletico de Madrid at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 12
Juventus' Cristiano Ronaldo (R) jubilates with his teammates after scoring the goal (2-0) during the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between Juventus FC and Club Atletico de Madrid at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 12
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Questi sono tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League:

Ajax - Juventus;

Liverpool - Porto;

Tottenham - Manchester City;

Barcellona - Manchester United.

La vincente di Ajax-Juve giocherà, in semifinale, contro la vincente di Tottenham-City.

La vincente di Liverpool-Porto giocherà, in semifinale, contro la vincente tra Barcellona-United.

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