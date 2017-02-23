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De Boer: "Feci fuori El Hamdaoui per quei 10' sul water"

L'ex allenatore dell'Inter, Frank De Boer, ha raccontato un curioso retroscena al Daily Mail. Riguarda l'ex giocatore viola Mounir El Hamdaoui, ai tempi dell'Ajax:  "Durante l’intervallo di una partit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2017 16:10
De Boer: "Feci fuori El Hamdaoui per quei 10' sul water" -
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L'ex allenatore dell'Inter, Frank De Boer, ha raccontato un curioso retroscena al Daily Mail. Riguarda l'ex giocatore viola Mounir El Hamdaoui, ai tempi dell'Ajax:  "Durante l’intervallo di una partita El Hamdaoui rimase per 10 minuti in bagno seduto sul water e dopo mi rispose anche male. Pensai: se non fai qualcosa, lo spogliatoio si prenderà gioco di te. E così gli dissi: Okay, sei fuori. Vincere o perdere passa dal gruppo e dal rispetto che c’è per un allenatore, la disciplina è tutto".

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