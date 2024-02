Fiorentina in attesa dei sorteggi di Conference, stasera gli spareggi: tocca ad Ajax, Eintracht e Betis

Prima del sorteggio per gli ottavi di Conference League di domani (ore 13:00), saranno ben sette i match di ritorno degli spareggi che si giocheranno questa sera. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, già qualificata come testa di serie, attende insieme ad Aston Villa, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Club Brugge, Paok e Victoria Plzen. Il Maccabi Haifa ha già eliminato il Gent dopo l’1-1 di ieri sera, per un risultato complessivo di 2-1. Alcune squadre, da considerare come potenzialmente pericolose per il percorso europeo dei viola, saranno coinvolte nelle gare di questa sera, le cui sorti saranno decise già in questo turno. L’Ajax affronterà il Bodo Glimt alle 18:45, dove le due squadre partiranno dal risultato della gara di andata, finita 2-2. Gli olandesi sono in palese difficoltà in campionato (5° in classifica) e la vittoria potrebbe dar senso a questa stagione finora deludente arrivando fino in fondo. Sempre alle 18:45 Dinamo Zagabria-Betis, partendo dall’1-0 dell’andata, determinata dal tiro dal dischetto di Petkovic, e Ludogorets-Servette, finita 0-0 all’andata.

Ben quattro le partite che verranno giocate alle 21:00: il Ferencvaros sfida l’Olympiacos (quest’ultimo in vantaggio di una sola rete), il Legia Varsavia il Molde FK (2-3 per i norvegesi), e lo Slavia Bratislava che cercherà di recuperare lo svantaggio contro lo Sturm, avendo perso ben 4-1 nella gara di andata. L’Eintracht Francoforte affronterà l’Union Saint Gilloise partendo dal pareggio (2-2).La squadra tedesca, in caso di mancata qualificazione alla prossima fase, potrebbe far “respirare” la Fiorentina, essendo considerata come una delle squadre più ostiche del torneo.

Match da seguire, poiché le squadre che questa sera conquisteranno il ticket d’accesso alla prossima fase potrebbero essere le prossime avversarie della Fiorentina.

