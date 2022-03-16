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Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"

Manuel Rui Costa, grande bandiere della Fiorentina, adesso è il presidente del Benfica, negli ultimi mesi fu pesantemente criticato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 16:30
Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions" - NYON, SWITZERLAND - MARCH 15: Rui Costa, SL Benfica Club Director, looks on after the UEFA Europa League quarter finals draw at the UEFA headquarters on March 15, 2013 in Nyon, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
NYON, SWITZERLAND - MARCH 15: Rui Costa, SL Benfica Club Director, looks on after the UEFA Europa League quarter finals draw at the UEFA headquarters on March 15, 2013 in Nyon, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
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Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, è ovviamente al settimo cielo per la qualificazione ai quarti di Champions League, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Ajax: "Sono felice come ogni tifoso. Ci credevamo, bastava vedere l'entusiasmo dei nostri sostenitori. Verissimo? È qui per la squadra, resta con noi. Ora aspettiamo l'avversario per i quarti di finale". Lo riporta Tuttomercatoweb

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