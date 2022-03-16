Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"
Manuel Rui Costa, grande bandiere della Fiorentina, adesso è il presidente del Benfica, negli ultimi mesi fu pesantemente criticato
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 16:30
Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, è ovviamente al settimo cielo per la qualificazione ai quarti di Champions League, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Ajax: "Sono felice come ogni tifoso. Ci credevamo, bastava vedere l'entusiasmo dei nostri sostenitori. Verissimo? È qui per la squadra, resta con noi. Ora aspettiamo l'avversario per i quarti di finale". Lo riporta Tuttomercatoweb
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