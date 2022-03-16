La Juventus guarda sempre in casa Fiorentina anche nel femminile, vuole Alice Tortelli e Cafferata

Classe 1998, capitano della Fiorentina Women's, Alice Tortelli è uno dei simboli della squadra vuole, su di lei gli occhi della Juventus

Stando a quanto appreso da JuventusNews24.com la Juventus guarda con interesse crescente alla situazione della Fiorentina, in piena zona retrocessione nonostante una rosa composta da alcuni elementi di prim’ordine. Tra questi il difensore Alice Tortelli, giovane capitana gigliata (classe 1998). Braghin la scorsa estate aveva provato a prendere dal Napoli pure il terzino Federica Cafferata, che poi aveva preferito la Viola per giocare con maggiore continuità. Il suo nome non è mai passato di moda dalle parti di Vinovo.

RIMPIANTO DE PAUL IN CASA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nassi-non-ci-sta-arrabbiato-con-la-fiorentina-quando-non-ha-preso-de-paul-per-tirare-sul-prezzo/169217/