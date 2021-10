Galli sentenzia: “Vlahovic non firmerà mai, ha già un’altra squadra. Va seguito il modello Ajax”

L’ex calciatore della Fiorentina (tra le altre) Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Tra i temi trattati, il rinnovo di Vlahovic e la partita di domenica, che vedrà la Fiorentina sfidare il Napoli alle 18.00 al Franchi. Le sue parole:

“Vlahovic ora non lo firma il contratto. Lo si capisce dalle parole di Commisso. Per me questo vuol dire che il giocatore sta già prendendo lo stipendio da un’altra squadra. E’ già successo a Chiesa con la Juventus. Era già promesso sposo della Juve anche quando giocava in Viola. Non esiste che Vlahovic stia rinunciando a tutti quei soldi. Il procuratore ha trovato un’altra soluzione per far stare sereno il giocatore anche a livello economico. Vlahovic ha già deciso. Ho la convinzione che non rinnoverebbe con la Fiorentina neanche per 10 milioni all’anno“.

“Non bisogna più innamorarsi dei giocatori, vale per i tifosi così come per le società. Bisognerebbe seguire il modello Ajax. Investire sulla ricerca dei giocatori e sul settore giovanile per poi venderli quando hanno raggiunto un certo livello. Ormai quando un giocatore vuole andar via va via. Basta guardare anche ciò che succede nelle altre squadre”.

“Dopo due anni molto difficili è stato scelto un allenatore bravo che sta rivalutando tutta la rosa. Può starci di incontrare delle difficoltà all’inizio di un percorso. Adesso bisogna ripartire con una programmazione e con un cammino diverso dagli ultimi anni. Nonostante le possibilità economiche del Presidente, la Fiorentina dovrà lavorare sui giovani e avere osservatori in tutto il mondo per arrivare a quelli più interessanti“.

“A Udine la Fiorentina potrebbe aver pagato anche l’aspetto mentale della partita con l’Inter che aveva lasciato scorie mentali negative. Dopo un gran primo tempo infatti poi hai perso 3-1. A Udine hai dovuto rimettere in gioco tutto. E’ stata una partita molto importante in cui la Fiorentina ha preso tre punti. Ma non era la squadra di Italiano. In questo momento i valori tecnici dei singoli sono a vantaggio del Napoli. Per la Fiorentina è quasi proibitiva se loro giocano da squadra. E’ una partita da tripla“.

