Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina ha mandato in giro per l’Europa alcuni emissari. Nel mirino viola ci sono Rodrigo Battaglia centrocampista dello Sporting Lisbona. Il club portoghese lo valuta circa 7 milioni. Per la stessa posizione in campo i viola sono interessati a Razvan Marin dell’Ajax il quale ha una valutazione di circa 12 milioni.