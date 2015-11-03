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Notizie Marin Fiorentina

Marin sicuro: ”Kean, Dzeko e Piccoli? Noi abbiamo Jovic e Zini, siamo messi bene!”

27 novembre 2025 10:34

Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juventus ha fretta, scontro sulla formula. Se salta pronto Marin”

01 febbraio 2025 08:37

CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè

19 agosto 2020 08:42

Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo

27 gennaio 2020 10:03

Video Sky, ricordate Marin? L'ex viola simula goffamente per un tocco dell'arbitro

26 aprile 2018 15:43

La Fiorentina su un altro Marin: Razvan gioca in 3 ruoli, fa gol e assist. La Roma però...

22 marzo 2018 17:34

Che fine ha fatto Marko Marin? Oggi incontra la Juventus in Champions League

27 settembre 2017 11:39

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