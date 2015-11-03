Notizie Marin Fiorentina

Marin sicuro: ”Kean, Dzeko e Piccoli? Noi abbiamo Jovic e Zini, siamo messi bene!”
27 novembre 2025 10:34
Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juventus ha fretta, scontro sulla formula. Se salta pronto Marin”
01 febbraio 2025 08:37
CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè
19 agosto 2020 08:42
Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo
27 gennaio 2020 10:03
Video Sky, ricordate Marin? L'ex viola simula goffamente per un tocco dell'arbitro
26 aprile 2018 15:43
La Fiorentina su un altro Marin: Razvan gioca in 3 ruoli, fa gol e assist. La Roma però...
22 marzo 2018 17:34
Che fine ha fatto Marko Marin? Oggi incontra la Juventus in Champions League
27 settembre 2017 11:39
Archivio