Che fine ha fatto Marko Marin? Oggi incontra la Juventus in Champions League

Uno di quegli acquisti in casa Fiorentina per "voleri societari". Montella non lo voleva in squadra mentre Ramadani lo fece comprare...

Altra serata dedicata alla Champions League e la Juventus ospita l’Olympiakos. Nella squadra greca gioca anche Marko Marin uno che in passato ha vestito la maglia della Fiorentina, sia pur per pochi mesi. Acquisto ‘politico’, non voluto da Montella (allora allenatore gigliato), ma caldeggiato dalla proprietà molto vicina a Fali Ramadani. Ramadani è il procuratore del calciatore ed è anche storicamente l’eminenza grigia del mercato viola (da Jovetic a Ljajic fino a Nastasic, è ampia la letteratura sul caso).

La Gazzetta dello Sport